Pascal Praud et vous - La Sorbonne Port-Royal bloquée par des étudiants : le témoignage d'une étudiante à l'intérieur du campus

C'est un nouveau mouvement de blocage d'une université. L'antenne de Port-Royal de la Sorbonne, à Paris, est bloquée par des étudiants. Contactée par l'équipe de l'émission Pascal Praud et vous, une étudiante à l'intérieur du campus raconte ce blocage. "Les sorties sont difficiles, toute la fac est vraiment occupée au niveau de l'avant, donc on ne peut pas sortir ni rentrer pour ceux qui sont partis faire une pause", explique-t-elle sous couvert d'anonymat, soulignant que les partenariats de la faculté avec des écoles israéliennes étaient remis en cause par les étudiants protestataires.