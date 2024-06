La France compte environ 35.000 boulangeries, produisant plus de six milliards de baguettes chaque année. Malgré la dynamique du secteur : chaque mois une boulangerie ferme ses portes, principalement dans les zones rurales. Les boulangers se retrouvent donc dans l'obligation de se diversifier et produisent de plus en plus de pâtisseries. Malheureusement, ils sont de plus en plus critiqués en raison des prix plus élevés en boulangerie que dans les grandes surfaces.

"Ils peuvent gagner sur les marges, mais après, on parle de beurre ou de margarine, on parle d'amandes ou de noyaux d'abricot. Les produits ne sont pas les mêmes. La production est plus industrielle, donc on ne peut pas avoir les mêmes prix, le même produit et la même présentation. C'est vraiment deux produits différents", a déclaré Dominique Anract, invité de l'émission "Pascal Praud et vous".