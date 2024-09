Pascal Praud et vous - La lettre A pour les filles, les sonorités en «EL» pour les garçons... Les nouveautés des prénoms de 2025

Ils sont les témoins de l'évolution de notre époque : quels prénoms seront les plus donnés l'an prochain ?L'Officiel des prénoms 2025 est publié ce jeudi 5 septembre. Sa co-auteure Claire Perrin donne des détails dans l'émission Pascal Praud et vous, énumérant le top 3 chez les filles et les garçons, en remarquant des mutations principales. "On garde les prénoms en A pour les filles, et probablement que le A en terminaison pourrait également passer en initiale (comme Ava). Pour les garçons, ce sont des sonorités en 'EL' qui restent, et il y a tout un jeu de modernité sur les sonorités", explique-t-elle sur Europe 1.

