Pascal Praud et vous - «Je voulais vous remercier pour ça» : l'émotion d'un auditeur à propos d'un film d'Alexandre Arcady

Le Coup de sirocco (1979), Dernier été à Tanger (1986), Entre chiens et loups (2002)... La filmographie d'Alexandre Arcady est riche. Et le réalisateur est de retour avec un nouveau film sorti ce mercredi, Le petit blond de la Casbah, en partenariat avec Europe 1. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, Alexandre Arcady a écouté le témoignage d'un auditeur ému au moment d'évoquer son premier film, Le Coup de sirocco, avec Roger Hanin et Patrick Bruel notamment, qui raconte l'arrivée d'une famille de pieds-noirs à Paris dans les années 1960. "Vous êtes l'histoire de ma mère (...) Elle m'a mis devant ce film et m'a dit : 'Tu vois, ça, c'est mon histoire'", confie-t-il au réalisateur sur Europe 1, avant de le remercier pour ce long-métrage.