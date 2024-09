Pascal Praud et vous - «Je ne pensais pas être victime de ça» : un auditeur raconte avoir subi des violences sexuelles dans le métro

Dans l'émission Pascal Praud et vous, Géraldine Hamon et Héloïse Goy ont évoqué des agressions sexuelles subies dans les transports en commun parisiens. Si beaucoup de femmes sont confrontées à ce fléau encore aujourd'hui, cela peut arriver pour des hommes, à l'image de Lucas, auditeur d'Europe 1 âgé de 40 ans et pris à partie il y a quelques années par un autre homme plus âgé que lui. "Dans un métro bondé, je rentrais du travail, et un monsieur m'a tripoté le sexe. Sa main est revenue avec insistance (...) Je ne pensais pas un jour être victime de ça", a-t-il raconté sur Europe 1.