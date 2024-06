Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Je m'inquiète pour la tenue des Jeux olympiques», confie Gérard Holtz

La dissolution soudaine de l'Assemblée nationale annoncée par le chef de l'État le 9 juin dernier, et la tenue de législatives surprises, pourraient avoir un impact important sur les Jeux olympiques qui démarrent dans un mois (26 juillet – 11 août). "Je m'inquiète pour beaucoup de choses. Je m'inquiète pour les élections. Je m'inquiète pour la tenue des Jeux olympiques et la fameuse cérémonie sur la Seine", a déclaré Gérard Holtz, invité de l’émission Pascal Praud et vous. L’ancien présentateur se veut rassurant. "Est-ce que c'est possible dans ce climat, avec des menaces terroristes comme on en a tous les jours pratiquement ? Oui, je le pense", a ajouté le journaliste sportif.