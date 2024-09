Pascal Praud et vous - Impôts : «On voit les services publics décliner, et d'un autre côté, toujours plus de taxes», fustige un auditeur

Alors que l'Union européenne a ouvert une procédure pour déficit excessif contre la France et six autres pays, voilà que la question d'une hausse des impôts refait surface. Vincent, qui travaille dans la gestion du patrimoine, fustige dans l'émission Pascal Praud et vous des responsables politiques qui "ne savent pas gérer l'argent" des contribuables. "On voit les services publics décliner, et d'un autre côté, toujours plus de taxes. Ce qui me dérange le plus, c'est ce paradoxe entre l'augmentation des impôts et le service rendu aux Français", pointe-t-il sur Europe 1.