Pascal Praud et vous - «Ils étaient déroutés» : la question que Gilbert Collard posait aux criminels qu'il défendait

Connu pour ses mandats de député sous les couleurs du FN puis du RN à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, Gilbert Collard a également exercé la profession d'avocat. Au micro de Pascal Praud, il revient sur une question qu'il posait à tous les criminels qu'il devait défendre dans le cadre de son métier. "Vous savez quelle question je posais à tous les assassins que je défendais ? 'De qui vous êtes-vous vengé ?' Et souvent, ils étaient déroutés, ils n'arrivaient pas à me répondre", se souvient-il dans l'émission Pascal Praud et vous.