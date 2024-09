Le 3 septembre à l’école maternelle des Frères-Voisins, dans le XVe arrondissement de Paris, une enseignante a été filmée en train de frapper une élève. Un scandale qui a choqué la France entière, qui n'a pas manqué de se scandaliser sur les réseaux sociaux. Interpellée par les forces de l'ordre et suspendue dans la foulée, la professeure a immédiatement reconnu les faits et la famille de la petite élève a porté plainte le 5 septembre. Albéric, directeur d'école, condamne fermement la violence de l'enseignante, mais rappelle que le manque de moyens et d'effectifs peuvent conduire des professeurs au bord de la crise de nerfs.

"Il y a un jour où j'ai craqué, j'ai bousculé l'enfant et j'ai immédiatement téléphoné aux parents car c'était inadmissible de ma part", explique Albéric. "J'ai également prévenu mes supérieurs et j'acceptais totalement la responsabilité de mes actes. Cela faisait 17 ans que j'exercais, cet enfant était très violent, il y avait comme une légitime défense. Et j'ai considéré que c'était grave", a-t-il conclu.