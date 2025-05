Pascal Praud et vous - Léon XIV : «J'ai vu un flot d'humains arriver», un envoyé spécial d'Europe 1 raconte le moment où la fumée blanche est sortie

La fumée blanche, annonçant qu'un nouveau pape a été élu, est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine peu après 18 heures jeudi. Un envoyé spécial d'Europe 1 raconte dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures, la foule qui est arrivée sur la place Saint-Pierre avant la présentation de Léon XIV. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'effervescence était à son maximum sur la place Saint-Pierre de Rome jeudi, peu après 18 heures, au moment où la fumée blanche s'échappait de la cheminée de la chapelle Sixtine. Cette couleur de fumée signifie qu'un cardinal a réuni assez de voix lors du conclave pour devenir le prochain pape. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sont massées devant la basilique Saint-Pierre dans l'espoir d'apercevoir Léon XIV.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 sur place, raconte ce moment historique. "Un monde fou est arrivé de la ville. Quelques minutes après la fumée blanche, les gens ont accouru sur la place Saint-Pierre. Il y avait déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes, et très vite, on a dépassé les 100.000 personnes. J'ai vu un flot d'humains arriver avec beaucoup de joie, de sourires", relate-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.