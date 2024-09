«C'est arrivé plus d'une fois» : ce que risque l'enseignante qui a frappé une fillette de 3 ans dans sa classe

Les images ont de quoi choquer. On y voit une institutrice excédée frapper une fillette de 3 ans en pleurs, dans la classe d'une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. Les parents ont déposé une plainte, une enquête préliminaire a été ouverte et l'enseignante a été suspendue.

D'après l'avocate de la famille de l'enfant, elle risque jusqu'à sept ans d'emprisonnement, car la plainte comporte trois circonstances aggravantes : violences sur personne vulnérable, dans une école, et par un membre du service public. Par ailleurs, un médecin a jugé sévère le préjudice psychologique subi par la fillette.

"C'est arrivé plus d'une fois"

"Il va falloir alimenter cette enquête et voir si, effectivement, il s'agissait d'une habitude de la part de cette maîtresse. Ce qui affinerait encore la qualification de l'infraction. Mais en tout cas, c'est arrivé plus d'une fois puisque la petite fille a subi un autre coup un jour précédent et son frère aîné a aussi eu cette maîtresse il y a deux ans et a expliqué à sa maman qu'elle était coutumière de ce genre d'agissement, qu'elle tapait les enfants", précise Vanessa Edberg, avocate des parents.

D'autres parents, dont les enfants étaient scolarisés dans la classe de cette maîtresse, ont indiqué à l'avocate avoir déjà alerté la hiérarchie pour des gestes violents. Mais le recteur de Paris a indiqué ce mardi n'avoir jamais reçu de plainte concernant cette enseignante qui exerce depuis 20 ans dans l'établissement.