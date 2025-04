Pascal Praud et vous - Humour : Laurent Baffie, les Inconnus... «Ils n'ont pas à s'excuser», juge un auditeur

Alors que Laurent Baffie a présenté ses excuses pour ses blagues réalisées chez Thierry Ardisson, un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, affirme que l'humoriste, tout comme d'autres de son époque,

"C'était une époque" : Sylvain, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, est sur la même longueur d'onde que Thierry, un autre auditeur d'Europe 1, sur l'humour pratiqué dans les années 1980-1990. Il intervient suite aux excuses formulées par Laurent Baffie concernant ses blagues faites dans l'émission de Thierry Ardisson. "J'estime que Laurent Baffie, les Inconnus, les Grosses têtes d'antan, Thierry Roland, etc, ils n'ont pas à s'excuser. C'était une époque où on s'amusait, et je suis très nostalgique de cette époque-là", souligne-t-il.