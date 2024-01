Pascal Praud et vous - Grogne des agriculteurs, IVG dans la Constitution... Le best-of de la semaine du 22 janvier

La colère ne cesse de monter. Depuis maintenant plus d'une semaine, les agriculteurs se mobilisent et dénoncent des normes jugées excessives, des revenus trop bas et une concurrence déloyale en provenance d'autres pays européens. Pour exprimer leur mécontentement, ils bloquent depuis plusieurs jours les grands axes routiers de France. Une actualité qui a fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. Mais la semaine du 22 janvier a notamment été marquée par le débat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, une promesse d'Emmanuel Macron. (Re)découvrez les moments forts de cette semaine d'actualité.

Lundi : Xavier Dupont de Ligonnès : y a-t-il eu des loupés dans l'enquête ? La réponse d'un spécialiste de l'affaire

Pour débuter cette semaine, l'auteur du livre "Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès" était l'invité de Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, Romain Puertolas, ancien capitaine de police, est revenu sur des possibles ratés dans l'enquête sur les meurtres commis par l'homme le plus recherché de France. Interrogé en direct par une auditrice, l'auteur a rappelé le cas de Michel Rétif, un ami proche de celui qui a tué sa femme et ses quatre enfants. Au micro de Pascal Praud, l'ancien capitaine de police regrette que cette piste n'ait pas été creusée.

Mardi : Grogne des agriculteurs : «Il faut que ce combat agricole soit permanent», affirme l'organisateur d'un blocus

Mardi, alors que le mouvement de contestation du secteur agricole prend de l'ampleur après le décès d'une agricultrice et de sa fille lors d'un rassemblement, les manifestants veulent poursuivre leur grogne. Pour l'occasion, Jérôme Bayle, organisateur d'un blocus sur l'A64, était l'invité de l'émission. Au micro de Pascal Praud, il estime que la question de l'agriculture doit être abordée au-delà de cette grogne. "Aujourd'hui, on fait l'actualité, mais le combat agricole n'est pas qu'éphémère sur une semaine, il faut qu'il soit permanent, que les médias nous aident dans ce combat", affirme-t-il sur Europe 1.

Mercredi : Manon Aubry répond à un agriculteur : «L'État vous fait les poches et refuse de réguler pour vous rémunérer»

En pleine grogne des agriculteurs, Pascal Praud a reçu mercredi la députée européenne de La France insoumise, Manon Aubry. Interpellée par Roch, un maraîcher dans le Rhône qui dénonce les taxes en vigueur en France, elle a estimé dans Pascal Praud et vous que les agriculteurs sont "les premières victimes du dérèglement climatique". Au micro d'Europe 1, elle n'a pas hésité à prendre la défense du secteur agricole. "Vous avez dit que l'État vous fait les poches, mais je vais aller plus loin que ça. L'État vous fait les poches et refuse de réguler pour vous rémunérer", a-t-elle asséné sur Europe 1.

Jeudi : IVG dans la Constitution : une inscription «essentiellement symbolique» mais «pas absurde», estime un spécialiste du droit

Jeudi, face à la question de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, dont s'est dit opposé le président du Sénat Gérard Larcher, le maître de conférences en droit public Benjamin Morel était l'invité de l'émission. Au micro de Pascal Praud, il explique qu'il est difficile de savoir si l'inscription de l'IVG dans la Constitution serait synonyme d'une plus grande protection de ce droit. "Au final, c'est quand même le juge qui décide, et on ne peut pas apprécier en amont ce que le juge fera de quelque chose", avance-t-il. Le professeur estime toutefois qu'il y avait déjà "une protection de l'IVG par voie de jurisprudence".

Vendredi : Blocages des agriculteurs : «Le niveau de mobilisation me surprend tous les jours», s'étonne un syndicaliste agricole

Vendredi, alors que la mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur, notamment avec le blocage de cinq péages en direction de Paris, le porte-parole des Jeunes agriculteurs d'Île-de-France était l'invité de Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, le syndicaliste s'étonne de voir un tel engagement de ses collègues. "Moi qui suis assez engagé dans le syndicalisme depuis longtemps, le niveau de mobilisation me surprend tous les jours. C'est-à-dire que tous mes voisins agriculteurs étaient présents ce matin (vendredi), quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs productions", a-t-il admis.

Bonus : «Elle est ministre des privilèges nationaux» : la charge de Manon Aubry contre Amélie Oudéa-Castéra

Et si la grogne des agriculteurs a marqué l'actualité de la semaine du 22 janvier, la polémique sur Amélie Oudéa-Castéra n'a pas faibli. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, la députée européenne LFI Manon Aubry a souhaité revenir sur l'affaire qui concerne la nouvelle ministre de l'Éducation. Selon elle, Amélie Oudéa-Castéra "a menti éhontément". "Elle est hors sol. Elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale, elle est ministre des privilèges nationaux", a taclé la cheffe de file des députés européens LFI.