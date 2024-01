Pascal Praud et vous - Grogne des agriculteurs : «Il faut que ce combat agricole soit permanent», affirme l'organisateur d'un blocus

Alors qu'une agricultrice est décédée sur un point de blocage en Ariège, et que deux membres de sa famille sont grièvement blessés, les agriculteurs veulent poursuivre leur grogne face à des conditions de rémunération délicates, et des normes toujours plus contraignantes. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Jérôme Bayle, organisateur d'un autre blocus, sur l'A64, estime que la question de l'agriculture doit être abordée au-delà de cette grogne. "Aujourd'hui, on fait l'actualité (...) mais le combat agricole n'est pas qu'éphémère sur une semaine, il faut qu'il soit permanent, il faut que les médias nous aident dans ce combat-là", affirme-t-il sur Europe 1.