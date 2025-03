Pascal Praud et vous - Frédéric Beigbeder sur le divorce : «On passe son temps à mimer un bonheur qui n'existe plus»

Dans son dernier livre "Un homme seul" consacré à son père, l'écrivain Frédéric Beigbeder raconte que ses parents ont décidé de divorcer alors qu'il était enfant. Il évoque la question du divorce dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les parents de Frédéric Beigbeder ont divorcé alors qu'il avait 7 ans, à une époque où le divorce était moins fréquent. Dans son dernier livre Un homme seul consacré à son père, l'écrivain relate ce passage de sa vie. Il partage dans l'émission Pascal Praud et vous sa vision du divorce. "C'est devenu quelque chose de banal, mais ça n'enlève pas le fait que c'est cataclysmique dans la vie d'un enfant, d'avoir des parents qui se quittent (...) On passe son temps à mimer un bonheur qui n'existe plus", affirme-t-il au micro d'Europe 1.