Pascal Praud et vous - Frédéric Beigbeder sur les hommes : «Il y a deux dangers : le wokisme (...) et le masculinisme excessif»

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous", l'écrivain Frédéric Beigbeder pose son regard sur la place des hommes dans la société, estimant qu'il existe deux dangers aujourd'hui : le "wokisme" et le "masculinisme excessif".

"Il existe une masculinité silencieuse", écrit Frédéric Beigbeder dans une tribune publiée dans Le Figaro. L'écrivain, invité dans l'émission Pascal Praud et vous ce lundi, étaye son regard sur la place des hommes dans la société, considérant que "pour des gens qui comme moi, sont mous, gentils et centristes, il y a deux dangers : le wokisme, la 'cancel culture', cette espèce de totalitarisme qui veut déconstruire l'homme (...) et le masculinisme excessif".