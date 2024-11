C'est sous une haute sécurité que se tiendra jeudi soir le match entre la France et Israël au Stade de France, dans un contexte international toujours marqué par le conflit entre l'État hébreu et le Hamas. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Franck Tapiro, fondateur de l'association Diaspora Défense Forces qui lutte contre l'antisémitisme, et Christian, auditeur d'Europe 1 proche de La France insoumise, débattent de la tenue de ce match au cours d'un échange quelque peu tendu.