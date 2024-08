Pascal Praud et vous - Fillette fauchée à Vallauris : un témoin oculaire raconte le déroulé du drame

C'est une scène d'une grande violence qui s'est déroulée sous les yeux de Philippe. Cet automobiliste laissait passer un groupe d'enfants jeudi soir sur l'avenue du Tapis-Vert à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, lorsqu'un motard a violemment fauché une fillette de 7 ans, qui se trouve ce vendredi matin entre la vie et la mort. Ce témoin oculaire raconte le déroulé du drame dans l'émission Pascal Praud et vous, soulignant que le conducteur de la moto roulait "à toute allure" et qu'il voulait le dépasser.