Pascal Praud et vous - Faux mariage à Disneyland : «Il y avait un budget de 130.000 euros», relate Jean-Baptiste Marty

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le journaliste Jean-Baptiste Marty a réagi au faux mariage organisé samedi à Disneyland Paris, où quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une affaire lunaire. Deux personnes ont été placées en garde à vue à Meaux pour éclaircir les circonstances d'un faux mariage organisé à Disneyland Paris et qui a semé l'émoi car il impliquait une fillette ukrainienne de 9 ans, a-t-on appris de source judiciaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L’évènement s’est avéré être une mise en scène, les convives étant eux-mêmes des figurants", a précisé dans un communiqué le procureur de la République adjoint, Alexandre Verney. "Ce n'était donc pas un mariage, mais une mise en scène de mariage filmée avec une centaine de figurants. Ils ont privatisé Disneyland Paris en prétendant qu'il s'agissait d'un vrai mariage", a expliqué à l'AFP le magistrat.

Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, et l'audition de deux d'entre elles a été prolongée samedi soir, suspectées d'escroquerie et de blanchiment : ledit "marié" supposé à l'origine de l'évènement, 22 ans et "présumé Britannique", et une femme de 24 ans, de nationalité lettone.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Faux mariage à Disneyland avec une enfant : deux suspects déférés lundi à Meaux

Selon Jean-Baptiste Marty, journaliste invité à réagir dans l’émission Pascal Praud et vous, "le mariage a finalement été annulé quand les équipes de Disney se sont rendus compte de l’ampleur de l’affaire". "Il n’y avait pas d’âge limite pour les enfants présents et il y avait un budget de 130.000 euros. Environ 100.000 pour la privatisation de Disney et plus de 30.000 pour payer les figurants", détaille-t-il.