Pascal Praud et vous - Crise à l'école : «Le plus beau métier du monde devient un métier de souffrance», se désole un enseignant

Maxime est enseignant depuis "une quinzaine d'années". Dans l'émission Pascal Praud et vous, celui qui est aujourd'hui professeur d'histoire-géographie au lycée explique que les conditions d'exercice de son métier sont de plus en plus difficiles, d'abord en raison du salaire, moins élevé que d'autres fonctionnaires de catégorie A, en raison des classes surchargées et aussi des menaces qui peuvent cibler les établissements. "Ça devient absolument intenable. Le plus beau métier du monde devient un métier de souffrance", affirme-t-il sur Europe 1.