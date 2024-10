Pascal Praud et vous - Colère des agriculteurs, Kylian Mbappé et la sécurité des enfants... Les moments forts de la semaine du 14 octobre

La semaine s'est ouverte avec les hommages rendus à Dominique Bernard et Samuel Paty, tués par des terroristes radicalisés. Pascal Praud et les auditeurs sont ainsi revenus sur la violence dans le système scolaire. Les professeurs ne sont d'ailleurs pas les seuls à être inquiets pour leur sécurité : les parents sont de plus en plus anxieux pour leurs enfants, comme l'a témoigné une auditrice au lendemain de la découverte du corps de la jeune Lina, disparue il y a plus d'un an. Mercredi, il s'agissait également des 40 ans de l'affaire Gérgory. Pour l'occasion, Christophe Hondelatte, le spécialiste des faits divers chez Europe 1, était l'invité de Pascal Praud. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : Éducation : «L'islamisation a été permise parce que l'État a renoncé à protéger les jeunes dans les quartiers», dit un ancien professeur

La semaine dernière, une enseignante d'un lycée à Tourcoing a été giflée par une élève qui refusait de retirer son voile. Une actualité sur laquelle a réagi Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie et invité de l'émission Pascal Praud et vous ce lundi, journée réservée aux hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard, tués par des assaillants radicalisés. "Je pense que nous allons bientôt à des catastrophes dans les facs en France. Cette islamisation a été permise parce que l'État a renoncé à protéger les jeunes dans les quartiers", affirme-t-il, s'appuyant sur son expérience personnelle.

Mardi : Affaire Kylian Mbappé : un auditeur craint un acharnement à venir contre le joueur

La star du football français Kylian Mbappé dans le viseur des médias suédois : certains titres locaux affirment que le joueur est visé par une enquête pour viol sur des faits survenus dans l'hôtel où il a séjourné jeudi dernier, en parallèle du match Israël-France. Le parquet suédois indique lui mardi matin qu'une enquête est bel et bien ouverte, mais sans citer le nom de l'habituel capitaine de l'équipe de France. Depuis, l'intéressé a reconnu avoir eu une relation sexuelle qu'il estime consenti avec une jeune femme ce soir-là.

Mercredi : Affaire Grégory : «On a le début d'une vérité, qui ne sera possiblement jamais confirmée par une décision judiciaire»

Ce mercredi 16 octobre 2024 a marqué les 40 ans du début d'une affaire retentissante, celle du petit Grégory, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, Christophe Hondelatte, aux commandes de Hondelatte raconte sur Europe 1, affirme qu'il y a aujourd'hui "le début d'une vérité sur l'affaire Grégory, mais qui ne sera possiblement jamais confirmée par une décision judiciaire". Il retrace l'évolution d'une enquête hors norme.

Jeudi : «C'est illégal, mais je m'en fiche» : cette auditrice explique comment elle équipe sa fille pour se défendre

Moins de 24 heures après que le corps de la jeune Lina a été retrouvé dans la Nièvre, une mère de famille est revenue dans l'émission Pascal Praud et vous sur le climat de plus en plus anxiogène qui s'installe pour de nombreux parents, inquiets pour la sécurité de leur(s) enfant(s). Cette dernière avoue avoir équipé sa fille pour qu'elle soit en capacité de se défendre en cas d'agression. "Depuis la rentrée, elle demande à sortir le week-end. J'ai acheté un schoker, commandé sur internet", avance-t-elle. Arme d'auto-défense prenant la forme d'un rouge à lèvres et susceptible d'envoyer une certaine décharge électrique, le schoker est disponible à la vente, mais son utilisation reste globalement interdite en dehors de son domicile. "Ce n'est pas autorisé, mais je m'en fiche", assure cette auditrice, qui affirme que sa fille a déjà connu deux situations embarrassantes dans le métro depuis la rentrée.

Vendredi : Pierre de Vilno vous emmène à bord des voitures préférées des Français

La "Deudeuche", la R5, la Peugeot 403, la DS, tant de noms de voitures qui font remonter souvenirs ou scènes de films dans l'esprit des Français. Des noms auxquels ils sont attachés et qui ont révolutionné le monde de l'automobile. Pour en discuter, le journaliste et présentateur d'Europe 1 Soir, Pierre de Vilno est invité au micro de Pascal Praud, à l'occasion du Mondial de l'Auto. En tant que grand amoureux des voitures anciennes, il partage ses anecdotes, histoires et connaissances avec Pascal Praud et les auditeurs de l'émission.