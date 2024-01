Pascal Praud et vous - «Cinq C pendant 12 mois» : ce moyen mnémotechnique pour déceler une addiction

Êtes-vous concerné(e) par une addiction au tabac, au sucre ou encore à l'alcool ? Pour le savoir, le professeur Laurent Katila, auteur du livre Docteur Addict ou pas ? Alcool, sucre, sport, écrans, sexe... déjouer les addictions, conserver le plaisir, expose dans l'émission Pascal Praud et vous un moyen mnémotechnique facile à retenir pour déceler une possible addiction. "Cinq C pendant 12 mois. Le premier C : perte de contrôle du comportement. Le 2e : usage compulsif. Le 3e C : 'craving', qui veut dire une envie irrépressible de consommer. Le 4e C : une consommation continue. Et le dernier, ce sont les conséquences sur notre vie (physique, psychique, sociale...). Quand vous avez ces cinq C pendant un an, vous êtes addict", détaille le professeur.