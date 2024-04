Pascal Praud et vous - Chiens errants abattus dans l'Aveyron : l'échange tendu entre une associative et un éleveur de brebis

Pour protéger des troupeaux attaqués par des chiens errants, le préfet de l'Aveyron a pris la décision d'autoriser l'abattage de ces canidés sans maître, ou qui ont fui leur domicile, dans cinq communes précises. Une mesure qui choque l'association de défense du droit des animaux, OneVoice, représentée par Muriel Arnal, sa présidente. "Ça peut être des chiens abandonnés, qui ont fugué, qui se sont perdus (...). Là, on a une mesure qui sert simplement à tuer des animaux", argumente-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.

Murielle Arnal, présidente de l'association One Voice, sur l'autorisation d'abattage de chiens errants : "On a une mesure court-terme, qui sert simplement à tuer des animaux", dans #PascalPraudEtVous#Europe1pic.twitter.com/YXj2fuLVPz — Europe 1 (@Europe1) April 26, 2024

La présidente de l'association fustige le fait que les éleveurs touchent des subventions pour justement protéger leur exploitation. Fabrice, un éleveur de brebis près de Montpellier, a réagi en prenant son exemple personnel. "J'avais 200 mètres d'enclos qui touchent les maisons. Un matin, il y avait des brebis qui gisaient de leur sang", attaquées par "deux malinois". Et de répondre à la présidente de OneVoice : "Il faut retourner sur terre. Moi, je ne peux pas poser de chaînes de protection (...) C'était vraiment très bien fermé, grillagé, et on a quand même été attaqués". Les deux partenaires de débat ont par la suite échangé de manière plus tendue au micro d'Europe 1.