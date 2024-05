"On est en deuil parce qu'on a perdu deux collègues", s'attriste Jérôme. Surveillant pénitentiaire dans la région parisienne, également agent d'escorte, ce dernier est revenu dans l'émission Pascal Praud et vous sur l'attaque du fourgon dans l'Eure qui a coûté la vie à deux agents. Pour lui, les moyens matériels pour riposter à ce type d'assaut sont insuffisants. "On demande des équipements adéquats. On n'est pas équipés. Ils ont tiré à l'arme de guerre, qu'est-ce que vous voulez faire avec un 9 mm ? Une arme de guerre contre un pistolet à eau, que voulez-vous faire ?", a-t-il fustigé sur Europe 1.