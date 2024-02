Pascal Praud et vous - Attaque gare de Lyon : «On ne peut pas contrôler chaque personne dans une gare», convient un policier

Les services de sécurité de la gare de Lyon auraient-ils pu découvrir le couteau et le marteau que l'assaillant de samedi portait, avant qu'il s'en prenne à des usagers ? Très difficile, voire impossible selon Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance Police. Dans l'émission Pascal Praud et vous, deux jours après l'attaque, il a expliqué qu'il était "difficile d'identifier un individu qui arrive tout seul avec un sac (...). C'est là la complexité : on ne peut pas contrôler chaque personne qui entre dans une gare", a-t-il affirmé, soulignant qu'il y a malgré tout "beaucoup de sécurité dans les gares" en référence aux différentes brigades présentes.