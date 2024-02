Paris : trois personnes blessées à l'arme blanche gare de Lyon, un homme interpellé

Plusieurs personnes ont été blessées au couteau et au marteau, ce samedi matin, à gare de Lyon à Paris dans le hall 3. Selon les informations d'Europe 1, un homme d'origine malienne, âgé d'une trentaine d'années, avec un titre de séjour italien, a été interpellé. Selon un bilan provisoire, de la préfecture de police de Paris, l'attaque, qui a eu lieu vers 8 heures, a fait un blessé grave à l'abdomen, sans pronostic vital engagé, et deux blessés légers. L'une des victimes est un agent de sécurité qui a essayé de désarmer l'assaillant, il a été légèrement blessé et il se trouve actuellement en état de choc. Le motif reste encore à définir.

"Le suspect n'aurait pas crié durant son action", a ajouté une source policière. "Il a présenté aux policiers un permis de conduire italien", a-t-on précisé de même source.

"Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l’arme blanche avant d’être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l’auteur de cet acte insupportable", a écrit sur X le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

"Il y a une intervention des forces de l'ordre et des secours actuellement dans le Hall 1 et 3 qui les rendent inaccessibles momentanément", a indiqué la SNCF sur X. "Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau", a-t-elle également annoncé, évoquant "un acte de malveillance".