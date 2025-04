Pascal Praud et vous - «Les jeunes de toutes les époques ont grandi avec des crises» selon Nathan Devers

Les jeunes sont-ils de plus en plus violents ? Alors que la classe politique se divise sur le sujet après la nouvelle attaque au couteau survenue dans un lycée de Nantes, ce jeudi, pour Nathan Devers "les jeunes de toutes les époques ont grandi avec des crises". Pour réagir pendant l'émission "Pascal Praud et vous", composez le 01.80.20.39.21.