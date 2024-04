Pascal Praud et vous - Affaire Kendji : «C'est le monde du silence», un représentant de la communauté gitane explique ce mode de vie

L'affaire Kendji Girac braque les projecteurs sur les modes de vie de la communauté gitane. José, un de ses représentants, a réagi vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous en expliquant le mode de fonctionnement d'une communauté. Il explique que la "loi du silence" fait foi lorsqu'un problème survient. "On a un code d'honneur, le sens de la parole donnée. C'est le monde du silence, on ne parle pas", affirme-t-il, regrettant que le procureur de Mont-de-Marsan a dévoilé jeudi de nombreux aspects de la vie privée du chanteur star.