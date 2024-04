Pascal Praud et vous - Kendji Girac blessé par balle : «Il n’a aucun ennemi, il chante l’amour, le soleil», estime Baptiste Payou

Kendji Girac a évité le pire. Le chanteur a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi alors qu’il se trouvait sur une aire destinée à la communauté des gens du voyage. Si le pronostic vital de l’ancien vainqueur de The Voice n’est plus engagé, des rumeurs concernant un règlement de compte commencent à naître sur les réseaux sociaux. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, Baptiste Payou, président de l’Union française des associations tsiganes grand Sud, est revenu sur cet incident. Pour lui, cette thèse n'est pas plausible. "ll n’a aucun ennemi, il chante l’amour, le soleil. Il est présent pour tout le monde, il est rempli de gentillesse", a-t-il estimé.