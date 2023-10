Pascal Praud et vous – Nouvelles brigades de gendarmerie : «Je suis dans une insécurité la plus totale, j’ai tout le temps peur», déplore un auditeur

238 nouvelles brigades de gendarmerie vont être installées partout en France pour lutter contre l'insécurité. Le président Emmanuel Macron l’a annoncé, ce lundi, lors d’un déplacement dans le Lot-et-Garonne. Alain, soixantenaire, est ravi de cette décision, il se sent en insécurité dans son quotidien. "J’en ai marre de cette vie où on est constamment à faire attention à son portable, à son portefeuille. Je suis dans une insécurité la plus totale. Quand je rentre tard le soir, j’ai peur tout le temps", déplore cet auditeur.