Pascal Praud et vous - «L’équivalent d’un stade de France toutes les cinq minutes», entre dans les boulangeries-pâtisseries en France

En France, 200.000 actifs travaillent dans 34.000 boulangeries et pâtisseries, selon les chiffres de Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française. Malgré la crise de l'énergie, ce dernier confie que la boulangerie a bien traversé ce passage difficile puisqu'il y aurait plus d'ouverture que de fermeture d'enseignes. Une augmentation du nombre d'enseignes et une augmentation du nombre de clients au quotidien. "12 millions de clients chaque jour, c’est l’équivalent d’un Stade de France toutes les cinq minutes qui rentre dans nos magasins", a déclaré Dominique Anract, invité de l'émission "Pascal Praud et vous".