Pascal Praud et vous - Taxe sur les emballages pour les artisans : «L'écologie n'a rien à voir là-dedans», dénonce un boulanger

Depuis le 1er janvier, les boulangers, bouchers ou encore fromagers doivent s'acquitter d'une taxe de 0,0079 euro par emballage fourni à leurs clients. Un boulanger membre d'un collectif dénonce dans l'émission "Pascal Praud et vous" - de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - l'argument écologie de cette taxe. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Une fois de plus, les boulangers, bouchers et autres fromagers font office de percepteur pour l'État", s'agace Frédéric Roy, boulanger niçois et membre du collectif Pour la survie des boulangeries. Interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous, ce dernier écarte l'argument écologique de la nouvelle taxe, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, qui oblige les artisans à payer 0,0079 euro sur l'emballage de leur produit distribué aux clients. "L'écologie n'a rien à voir là-dedans", avance-t-il sur Europe 1.