Euro 2020 : la compétition est décalée mais Panini sortira bien son album et ses autocollants

INTERVIEW

Près de trois mois sans football en France. Pour tous les fans, cela commence à être long. Surtout quand ce vendredi 12 juin devait marquer le début de l'Euro 2020. Finalement, à cause du coronavirus, la compétition ne se disputera qu’en 2021. Mais dans cet océan de tristesse et de désarroi, un rayon de soleil : ce report n'a pas changé les plans de la marque Panini, célèbre pour ses albums et ses cartes autocollantes édités lors de chaque grande compétition de football. Il y aura donc bien une édition 2020 ces prochains jours.

"C’est un album que l’on remplit en famille, que l’on partage avec ses collègues"

"Nos collectionneurs ont été très nombreux à nous demander l’album. Ils nous ont envoyé beaucoup de courriers", révèle Isabelle Fillon, responsable marketing de la marque en France, à Matthieu Belliard sur Europe 1. "Chez Panini, ces albums des grandes compétitions sont très attendus. Nous les proposons depuis 40 ans. Il existe une vraie attente de la part des collectionneurs. C’est un album que l’on remplit en famille, que l’on partage avec ses collègues."

À l'heure des réseaux sociaux, les albums Panini semblent immortels et intergénérationnels. "Ça reste totalement d’actualité", soutient Isabelle Fillon. La demande est restée forte durant le confinement. "Pendant le Covid, nous nous sommes rendu compte que nos produits ont été extrêmement sollicité par les familles pour occuper les enfants."

Pour cet opus 2020, il s'agira d'"une preview et un avant-goût de l'Euro 2021, totalement collector" qui s'appuiera en grande partie sur les pages déjà élaborées avant le début du confinement. "En général, pour ce type de compétition, on commence à préparer l’album dès le mois de décembre. Pour les 20 équipes qui avaient décroché leur qualification dès le mois de novembre, le travail était déjà, en partie, réalisé", explique Isabelle Fillon.

Le Tour de France aura aussi le droit à ses stickers

Autre satisfaction pour les inconditionnels collectionneurs, Panini annonce également que son album du Tour de France sera bien disponible dans les kiosques. "L’édition du Tour de France devait sortir au mois de mai. L’album était prêt, nous avons dû interrompre les machines en production. Décision a été prise de sortir cette collection tout début juillet."