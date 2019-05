Panini se lance sur le Tour de France et mise sur la Coupe du monde féminine

Le Tour de France va avoir droit à son album Panini. La marque italienne lance samedi, pour la première fois de son histoire, une collection dédiée à la Grande Boucle. Les fans de cyclisme pourront découvrir des vignettes à l’effigie du dernier vainqueur, Geraint Thomas, et de son compatriote Chris Froome, ou encore celles des stars françaises Julian Alaphilippe et Romain Bardet. Panini a également parié sur l’engouement croissant autour du foot féminin en sortant, début avril, un album sur la Coupe du monde féminine, qui se tiendra cet été en France.

Thomas, Bardet, mais aussi Merckx et les grandes étapes de montagne

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’entreprise fondée à Modène, dans le nord de l’Italie, n’avait jamais associé son nom au Tour de France. "On est resté à l’écart du monde du cyclisme parce qu’il y avait des doutes en matière de dopage, notamment. Mais les choses se sont apaisées ces dernières années. Le vélo est très populaire, on avait vraiment envie de se lancer", explique Alain Guerrini, président de Panini France.

Les collectionneurs devront non seulement réunir les vignettes des coureurs qui prendront le départ du Tour (s’ils sont sélectionnés par leurs équipes), mais aussi des cartes représentant les principales étapes, notamment de montagne, ou encore les vélos et maillots des formations. À l’occasion du centenaire du maillot jaune, une double page est également dédiée aux légendes de la Grande Boucle, comme les quintuples vainqueurs Eddy Merckx et Bernard Hinault. L’album sera diffusé en France et en Belgique et vendu 3,95 euros (la pochette de 5 vignettes est à un euro).

Voici à quoi ressemble le premier album @Panini_fr consacré au Tour de France. Il comprend 352 stickers + 42 cartes. Il sortira le 4 mai. Dans chaque pochette, 5 stickers et 1 carte (pour 1 euro). pic.twitter.com/rXWchvibIR — Cyril Petit (@CyrilPetit) 25 avril 2019

La Coupe du monde féminine à l’honneur

Outre le Tour de France, Panini mise également sur la Coupe du monde féminine. Des albums avaient déjà été mis en vente lors des précédents Mondiaux, en 2011 et en 2015, mais avec une vente uniquement sur internet. Panini a revu ses ambitions à la hausse pour l’édition 2019, qui se déroule en France cet été, en approvisionnant de nombreux hypermarchés et bureaux de tabac. "On ne sait pas si ce sera un succès commercial, mais on y croit beaucoup. On a la conviction que le foot féminin est le futur du football", espère Alain Guerrini.

L’album, sorti début avril, ne s’est en tout cas pas trompé sur la liste des Bleues. Les 17 joueuses qui ont une vignette à leur effigie ont, en effet, toutes été sélectionnées par Corinne Diacre pour disputer la Coupe du monde. À elles, désormais, d’imiter leurs homologues masculins.