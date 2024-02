Pas-de-Calais : le département de nouveau en vigilance orange inondations

Déjà affecté par plusieurs épisodes d'inondations depuis le mois de novembre, le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange "pluie-inondations" mercredi, en raison d'intempéries qui viennent s'abattre sur des sols déjà saturés. Ce niveau de vigilance, effectif depuis 10H00, doit s'achever à 16H00, mais de nouvelles pluies sont attendues jeudi, qui pourraient nécessiter un nouveau passage en orange, prévient Météo France.

"Le caractère persistant de cet épisode pluvieux d'intensité habituelle pour la saison est lié à la répétition sur plusieurs jours de précipitations conséquentes, sur des sols déjà saturés", explique le météorologiste.

Près de 10.000 habitations sinistrées

Le département a été touché par plusieurs semaines de crues éprouvantes : des pluies inédites sont tombées en novembre, près de trois fois la normale, entraînant trois semaines de crues, puis de nouvelles inondations en janvier lorsqu'il s'est remis à pleuvoir. Dans tout le Pas-de-Calais, quelque 6.500 habitations ont été sinistrées en novembre et 2.800 en janvier, a indiqué la préfecture. Près de 300 demandes de relogement temporaire ont été déposées.

Les cumuls de pluie attendus mercredi devraient être compris entre 20 et 30 mm, mais pourront atteindre jusqu'à 50 mm par endroits. "Après une atténuation mercredi en fin de journée, la reprise des pluies jeudi risque de nécessiter un nouveau passage en vigilance orange pour le paramètre pluie-inondation", détaille Météo France. "Des incertitudes demeurent encore sur les intensités maximales attendues et leur localisation."

Selon un communiqué du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, "des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables", ainsi que "des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés" localement. "Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires", est-il précisé dans le communiqué.