Pas-de-Calais : cinq mois après les inondations, nombreux sont les sinistrés dans l'incertitude face à l'avenir

Cinq mois après, un tiers des sinistrés sont sans réponse de leur assureur depuis les inondations qui ont touché le Pas-de-Calais. Bien souvent, ils sont incapables de regagner leur logement, toujours en attente d'une indemnisation.

"Il n'est pas question d'avoir des sinistrés se retrouvent sans assurance"

Une situation inacceptable, selon le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu : "Vous êtes des mois après, vous avez les premiers rayons de soleil qui arrivent et vous ne pouvez toujours pas vous projeter pour savoir comment les choses vont se passer plus tard. C'est évidemment insupportable. Et si des gens payent des primes, c'est pour, quand ils ont ce type d'accident de la vie, pouvoir, à ce moment-là, être accompagné. Maintenant, il faut que ceux qui sont en retard se mettent au niveau pour qu'on puisse finir le travail".

Devant l'inertie de certains assureurs, Xavier Bertrand avait menacé de débarquer aux sièges des compagnies avec des sinistrés pour réclamer des comptes. Aujourd'hui, les choses bougent, mais le président de la région Hauts-de-France reste vigilant. "Il n'est pas question d'avoir des sinistrés qui se retrouvent sans assurance parce qu'ils ont été victimes des inondations", assure-t-il. Xavier Bertrand suggère une autre piste : que ces compagnies d'assurance soient mises à contribution pour le financement des travaux d'aménagement et de prévention des inondations.