Végétalisation, isolation... Christophe Béchu livre de premiers indices sur les rénovations d'écoles

Alors que le président Emmanuel Macron a annoncé ce mardi vouloir rénover plus de 40.000 établissements scolaires en France pour les adapter aux changements climatiques, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a dévoilé les premiers détails de l'opération au micro d'Hélène Zelany dans Europe 1 Soir.

"Environ un million d'euros par école"

"En moyenne, quand on regarde les projets de cette année, c’est environ un million d’euros par école. Donc ce n’est pas du bricolage", a-t-il déclaré en préambule. Mais concrètement, en quoi consiste ce type de rénovation dans les écoles ? Comme dans une maison, il est possible de renforcer l’isolation par l’extérieur ou bien changer les huisseries pour éviter d’avoir de la chaleur qui s'évacue par les fenêtres et donc de chauffer inutilement la cour d'école en plein hiver. "Cela peut être des stores occultants ou des dispositifs pour limiter la chaleur. C’est aussi enlever le goudron dans la cour, car quand vous mettez de la pleine terre et que vous plantez des arbres, vous gagnez plusieurs degrés de température quand il fait très chaud", ajoute le ministre de la Transition écologique.

Selon lui, les travaux dépendent de l'ancienneté des écoles. Sur les 44.000 que compte la France, environ 4.000 sont neuves ou ont fait l’objet de travaux récents. "C’est pour ça que c’est un plan qui concerne les 40.000 autres. Et pour être très concret, à chaque fois, il y a un comité de pilotage, qui regarde quels sont les travaux nécessaires, qui associe la communauté pédagogique et parfois les parents dans le cadre des conseils d’école, pour lister les travaux", note Christophe Béchu.

Un investissement pour la planète et le pouvoir d'achat

Cet investissement d'un million d'euros par école se fait pour deux raisons avancées par l'ancien maire d'Angers. "D'abord, on le fait pour la planète. On le fait pour éviter d'avoir des émissions de gaz à effet de serre dehors, de continuer à consommer beaucoup d'énergie alors qu'on pourrait mieux isoler les bâtiments. Et ensuite, on le fait pour le pouvoir d'achat des maires", assure le ministre de la Transition écologique. Les dépenses d'énergie représentent environ 15% des dépenses des communes. "Comme les écoles correspondent à la moitié des bâtiments de nos mairies, vous vous rendez compte des économies que cela permet de faire si on divise par deux ou par trois les factures en évitant d'avoir des passoires", interpelle Christophe Béchu.

Pour finir, le ministre de la Transition écologique assure que ces rénovations amélioreront les conditions d'apprentissage. "C'est beaucoup plus dur, si vous gardez votre doudoune en classe ou que vous avez beaucoup trop chaud, de se concentrer sur ce que l'enseignant dit. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant-gagnant. Pour les enfants, pour le pouvoir d'achat et pour la planète", conclut-il au micro d'Hélène Zelany.