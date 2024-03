Paris : un sexagénaire frappé à la sortie d'une synagogue, Darmanin dénonce un «acte inqualifiable»

Un sexagénaire sortant d'une synagogue à Paris vendredi a été frappé et insulté de "sale juif", a-t-on appris samedi de sources policières, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonçant une "nouvelle agression antisémite" et un "acte inqualifiable".

L'auteur a porté plusieurs coups de poing et de pied à la victime

"Selon les premiers éléments, une nouvelle agression antisémite s'est déroulée à Paris hier soir", a écrit sur X Gérald Darmanin. "Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable", a-t-il ajouté. L'agression a eu lieu vendredi à 17h30 rue des Orteaux, dans le XXe arrondissement, ont précisé à l'AFP des sources policières.

L'homme "porteur d'une kippa" sortait de la synagogue et a été agressé par un homme qui a pris "la fuite à pied", ont précisé ces sources. L'auteur "a insulté la victime de 'sale juif' tout en lui portant plusieurs coups de poing et de pied", a détaillé l'une d'elles. Les pompiers ont transporté la victime à l'hôpital, a ajouté cette source. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé vendredi aux préfets de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et lieux de cultes, après les événements des derniers jours à Gaza, selon une note consultée par l'AFP samedi.

Jeudi, une distribution d'aide humanitaire dans ce territoire a tourné au drame après des tirs israéliens et une bousculade qui ont fait 115 morts, selon le mouvement islamiste palestinien Hamas. La communauté internationale a réclamé une enquête et un cessez-le-feu immédiat dans la guerre déclenchée par l'attaque sanglante menée le 7 octobre dans le sud d'Israël par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza.