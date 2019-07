Paris Plages : la 18ème édition s'ouvre sous la chaleur

Nouveaux brumisateurs, numéros de cirque ou encore baignade gratuite au bassin de la Villette où "environ 100.000 nageurs et visiteurs" sont attendus, selon la maire Anne Hidalgo: la 18ème édition de "Paris Plages" s'est ouverte samedi sous un soleil éclatant.

"On est vraiment dans un site extraordinaire"

"C'est l'été à Paris, c'est aussi offrir la possibilité à chacun de profiter du plus beau paysage au monde parce qu'on est vraiment dans un site extraordinaire", a salué la maire sur les quais de Paris où des visiteurs en maillot de bain se prélassaient sur des chaises longues ombragées par une forêt de parasols rouges ou blancs.

"On a ajouté des brumisateurs, beaucoup d'activités, de ludothèques pour les enfants et bien sûr toutes ces activités sont gratuites. Nous avons le grand retour du Beach volley dès la semaine prochaine sur le parvis de l'Hôtel de ville", a-t-elle ajouté.

800 transats et 500 parasols

Autres nouveautés: performances de cirque de l'école Faun, trampoline pour les enfants, ateliers d'acrobaties ou encore démonstrations et "expositions de sculptures sur bois par les ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris". Au total, 800 transats et 500 parasols ont été déployés, 52 palmiers installés pour cette 18ème édition de "Paris Plages" qui attire chaque année des dizaines de milliers de touristes et visiteurs.

Pour la deuxième année consécutive, "sur le bassin de la Villette, quartier populaire, quartier magnifique, il y a une baignade gratuite, on attend environ 100.000 nageurs et visiteurs de cette baignade qui est vraiment un lieu extraordinaire", a souligné Anne Hidalgo. Les festivités sont prévues jusqu'au 1er septembre.