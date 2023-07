Parcoursup : plus de 77.000 candidats toujours en attente

Depuis la fin de la phase principale de Parcoursup, qui s'est achevée vendredi soir, plus de 77.000 candidats restent en attente d'une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée prochaine. Selon le décompte final du ministère de l'Enseignement supérieur, qui prend en compte les résultats définitifs du baccalauréat, 77.647 candidats n'avaient pas d'offre d'affectation dimanche, sur un total de 917.000 : 36.178 lycéens, 24.474 candidats en demande de réorientation et 16.995 scolarisés à l'étranger, selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur.

L'an dernier, au même moment de la phase, ils étaient 94.000 candidats à n'avoir reçu aucune proposition durant la phase principale.

"Encore plus de 100.000 places vacantes"

À ce jour, "plus de 6.300 formations proposent encore plus de 100.000 places vacantes (hors apprentissage)", détaille le ministère. En 2022, près de 74.000 candidats ont reçu une proposition d'admission grâce à la phase complémentaire. Jusqu'ici, "570.107 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission. Plus de 9 lycéens sur 10 ont déjà obtenu, comme en 2022, au moins une réponse à leurs vœux de poursuite d'études supérieures", s'est félicité le ministère, ajoutant que "cette amélioration des résultats concerne aussi les étudiants en réorientation, qui sont plus de 8 sur 10 à avoir eu au moins une réponse positive sur leurs vœux".

La phase principale d'admission sur cette plateforme d'accès aux études supérieures s'est achevée vendredi à minuit. Cette année, les délais ont été raccourcis : la phase principale "aura durée 37 jours, contre 108 jours en 2018". "C'est une grosse évolution et cela permet une meilleure organisation du point de vue des étudiants et des établissements", a réagi Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur dans un article du Parisien dimanche.

Une phase d'admission complémentaire

Une phase d'admission complémentaire a ouvert au 15 juin et s'achèvera mi-septembre : elle est ouverte aux candidats sans proposition d'admission en phase principale, à ceux inscrits sur Parcoursup mais qui n'avaient pas confirmé de vœux au début de la procédure, ainsi qu'à ceux qui ne s'étaient pas inscrits sur la plateforme. Ces candidats peuvent émettre jusqu'à 10 vœux, mais à la différence de la phase principale, ils doivent à présent classer leurs souhaits par ordre de préférence. Depuis le 1er juillet, les candidats peuvent également solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie, pour les aider à trouver une formation "au plus près de leur projet".

Selon le ministère, "3.962 bacheliers ont déjà sollicité cet accompagnement et sont actuellement accompagnés". L'an dernier, fin septembre, il restait 160 bacheliers sans affectation, sur un total de 936.000 candidats, selon le ministère, qui ne précise pas le nombre de jeunes qui ont quitté la plateforme, soit pour travailler directement soit pour aller dans une formation hors Parcoursup. Pour l'an prochain, le ministère planche sur de nouveaux aménagements : "Nous réfléchissons à ce que l'information sur la motivation des refus soit plus explicite", a indiqué Sylvie Retailleau au Parisien. "Cela pourrait se faire sous la forme de pré-réponses à cocher par l'école, s'il s'agit de notes insuffisantes, de la capacité d'accueil déjà atteinte... C'est la prochaine étape", a-t-elle dit, reconnaissant qu'il y avait "encore des améliorations à apporter".