Parcoursup : dernière ligne droite pour formuler ses vœux

Les lycéens de Terminale et les étudiants souhaitant changer d'orientation ont jusqu’à jeudi minuit pour s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, légèrement amendée après les critiques dont elle fut la cible lors de sa première édition en 2018. Avant cette première échéance, les jeunes doivent impérativement rentrer l’intégralité de leurs vœux. Si vous êtes en retard, voilà la procédure à suivre et les conseils pour ne pas se perdre.

Que faut-il remplir avant le 14 mars ?

Cela peut paraître évident, mais il est essentiel de remplir son dossier d’inscription sur Parcoursup minutieusement. Les jeunes doivent ainsi entrer une adresse électronique qui leur permettra de recevoir des informations tout au long de la procédure, ainsi qu'un identifiant figurant sur les bulletins de notes. Les élèves en situation de handicap peuvent, s'ils le souhaitent, remplir une fiche de liaison, un document qui récapitule les accompagnements dont ils ont besoin.

Une fois le dossier rempli, il faut s’atteler au choix des vœux. Comme l'an dernier, les jeunes désirant entamer des études après le bac peuvent en inscrire jusqu'à dix, avec possibilité de sous-vœux (jusqu'à 20) pour certaines formations (par exemple un BTS "Métiers de la chimie" dans plusieurs établissements). Le candidat inscrit ses vœux mais ne les classe pas. Une fois passée l'échéance de jeudi, les élèves de Terminale et étudiants en réorientation ne pourront pas rajouter de vœux mais pourront en revanche en supprimer, jusqu'au 3 avril.

Quelles sont les nouveautés à prendre en compte ?

Grosse nouveauté cette année : en réponse aux soupçons de discrimination avancés par des candidats et les syndicats d'étudiants ou d'enseignants opposés à Parcoursup, les dossiers des élèves seront partiellement anonymisés. Le nom, le prénom, l'adresse et l'âge du candidat ne seront pas dévoilés aux formations auxquelles le jeune postule, "dès lors que ces données ne sont pas nécessaires à un examen éclairé du dossier", a récemment annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur.

Ainsi, les données ne seront pas anonymisées pour les formations qui proposent un internat, prévoient un entretien ou un concours, ou recrutent par la voie de l'apprentissage. De plus, dans tous les cas, le sexe et le lycée d'origine du candidat resteront visibles. Et ce alors que les détracteurs de la plateforme réclamaient justement le retrait des informations sur le lycée du futur bachelier car ils soupçonnent les formations post-bac de pondérer les notes en fonction de la bonne ou mauvaise réputation de l'établissement.

Par ailleurs, le choix des orientations s’est élargi. Parcoursup intègre désormais quelque 14.000 formations publiques et privées. La plateforme a intégré cette année les 350 instituts de formations aux soins infirmiers (Ifsi) et les 150 établissements de formation en travail social (EFTS).

Quelle stratégie adopter pour ses vœux ?

Pour les vœux, il est recommandé d'en inscrire plusieurs - l'an dernier, les lycéens en avaient inscrit huit en moyenne - et de ne pas candidater qu'à des filières sélectives (classes prépa, BTS, IUT). Il faut également savoir qu’avec Parcoursup, tous les dossiers peuvent être, en théorie, classés par les universités, y compris pour les filières non sélectives que sont les licences générales. C'est un des points les plus contestés par les opposants à Parcoursup qui dénoncent l'instauration d'un système de sélection.

En cas d’hésitation, il faut se tourner vers le conseiller d’orientation de son établissement ou vers les Centres d’information et d’orientation (les CIO sont extérieurs au lycée et donc plus neutres). "On peut les accompagner dans la rédaction de leur lettre de motivation, réfléchir à leurs angoisses…", explique à Europe 1 Coraline, conseillère dans un CIO. "En revanche, il est important que les élèves réfléchissent eux-mêmes à ce qu’ils veulent faire et se projettent déjà sur la prochaine étape. Quand ils auront les résultats, il y aura peut-être plusieurs réponses positives et ils devront prendre une décision."

Quelles sont les prochaines étapes ?

La prochaine échéance est le 3 avril : les candidats devront d'ici cette date confirmer leurs vœux, écrire quelques lignes pour motiver leur projet de formation et compléter leur dossier pour les filières qui le réclament.

Les réponses commenceront à tomber, au fil de l'eau, à partir du 15 mai, et ce jusqu'au 19 juillet pour la phase principale. Elles seront suspendues pendant les épreuves écrites du bac du 17 au 24 juin. La phase complémentaire, ouverte aux candidats qui n'ont essuyé que des refus ou qui changent de vœux, est, elle, ouverte du 25 juin au 14 septembre.