Parcoursup : dernière ligne droite pour finaliser ses voeux

À partir de ce jeudi, à 23h59, il ne sera plus possible de modifier son dossier sur la plateforme Parcoursup ! Ce site agrège, chaque année, les candidatures dans l’enseignement supérieur de près de 900.000 terminales et étudiants en reconversion, qui n’ont donc plus que quelques heures pour finir leur lettre de motivation, peaufiner leur CV, et confirmer leurs vœux.

Merry, élève en terminale à Paris, est accompagnée par l’association d’orientation "Job IRL" qui œuvre auprès de lycéens issus de quartiers défavorisés. Elle est aidée par Pierre, un mentor bénévole, pour finaliser son dossier Parcoursup quelques heures avant la deadline.

Bien relire ses lettres de motivation

"Tu peux peut-être mettre entre parenthèses que tu a pris l’option 'maths expertes'", propose Pierre. "Comme ça, en une phrase, on sait déjà que tu colles au profil", conseille le bénévole de l'association, également directeur informatique chez BNP Paribas.

Il a fait venir Merry dans les locaux de sa société, à Montreuil. Et face à eux, sur un écran d’ordinateur, le site Parcoursup affiche des zones de texte déjà bien remplies par Merry. La lycéenne doit ainsi rédiger une lettre de motivation pour chaque formation à laquelle elle postule. Et s’attelle à les relire attentivement pour vérifier qu’il ne reste aucune faute d'orthographe.

Attention aux fautes

"Les vœux les plus importants, ceux que je veux vraiment, ce sont les classes préparatoires MPSI - mathématiques, physique et sciences de l'ingénierie -", précise la lycéenne. "Pierre m'a aidé à formuler mes vœux puisqu’au début, je n'en avais que trois ou quatre", se rappelle-t-elle. "Il m’a conseillé de choisir des licences et des doubles-licences", poursuit Merry. "Et il m'a aidé à rédiger mes lettres de motivation et corriger mes fautes d’orthographes", se réjouit-elle.

Détailler ses activités bénévoles

Autre section du dossier Parcoursup à peaufiner avant ce jeudi soir : celle sur les "engagements citoyens" du candidat."Et tu fais quoi pour aider les personnes démunies ?", questionne Pierre à la lecture d’une phrase sur une activité bénévole dans laquelle s’est engagée Merry. "On achète des denrées alimentaires", explique-t-elle. "Alors ça, c'est très important à détailler, il faut vraiment que tu le précises", conseille-t-il.

"Il faut créer de la valeur sur un dossier"

Cette rubrique est clé pour Pierre. Il insiste sur l’importance de valoriser toute activité extra-scolaire. "Je suis très attaché à l'égalité des chances", confie-t-il. "Donc quand on n'a pas eu la chance d'avoir dans son environnement familial quelqu'un qui puisse vous accompagner, c'est important de pouvoir le faire, et de créer de la valeur sur un dossier", souligne le directeur en informatique.

Après cette dernière session dédiée au dossier Parcoursup, Pierre et Merry se reverront en juin pour choisir, parmi les réponses reçues, la formation à suivre l’année prochaine.