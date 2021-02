Prix du paquet, prévention... Comment atteindre l'objectif d'une "génération sans tabac" ?

Comment faire reculer la consommation de tabac, notamment chez les plus jeunes ? Début février, en présentant la stratégie décennale contre le cancer, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir renforcer la prévention contre le tabac et assuré viser une future "génération sans tabac" pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Alors que les associations de lutte contre le tabagisme sont auditionnées mardi à l’Assemblée nationale pour débattre des taxes des produits de tabac, ces dernières continuent de réclamer une hausse du prix du paquet. Et d'autres initiatives se mettent en place dans les communes ou les entreprises.

L'objectif d'une génération sans tabac est très ambitieux. Cela représente une génération dans laquelle il n’y aurait que 5% de fumeurs. Or, aujourd’hui, 25% des jeunes de 17 ans fument. Mais ce but n'est pas impossible à atteindre selon les associations, à condition de prendre des mesures concrètes. Les associations demandent ainsi la hausse du prix du paquet de cigarettes pour atteindre 15 euros en 2025. Jusqu'à présent, les hausses se sont en effet montrées efficaces. Ces quatre dernières années, le prix du paquet a ainsi augmenté progressivement de deux euros, et la consommation de tabac a chuté de 16%.

Ringardiser la cigarette chez les jeunes

Autre piste : continuer à ringardiser la cigarette auprès des jeunes, explique le tabacologue Bertrand Dautzenberg. "Les premières cigarettes n'ont pas d'intérêt, elles sont même désagréables. Et des jeunes ont commencé en 1968 et les années suivantes parce qu'on leur disait que c'était drôle", indique-t-il.

Et de poursuivre : "Maintenant chez les jeunes, la cigarette est quelque chose qui fait un peu vieux. Ce n'est pas très à la mode de prendre ce produit. Et si ce n'est pas à la mode, les jeunes ne vont pas commencer à fumer."

Quand le patron aide ses salariés à arrêter

Par ailleurs, des initiatives locales se mettent progressivement en place. Des communes, comme Strasbourg ou Paris, ont déjà interdit la cigarette dans leurs parcs, tandis que La Ciotat et Saint-Malo l'ont fait sur leurs plages.

Plus étonnant, certaines entreprises encouragent leurs employés à arrêter de fumer, comme Laurent Mischkind, un patron du nord de la France, qui offre... des billets d'avion à ses salariés au bout d’un an sans cigarette. Parmi les salariés concernés, Arnaud fumait plus d'un paquet par jour depuis 24 ans. Et les chewing-gums et les patchs à la nicotine se sont avérés moins efficaces que la récompense promise par son patron.

"Ça m'a fait un déclic tout de suite. Je me suis dit qu'il fallait que j'y arrive", explique le jeune homme. "Je suis sevré et je vais avoir des collègues qui ne vont pas se gêner pour me charrier si je reprends la cigarette alors que j'ai eu un voyage offert par le patron", confie-t-il, amusé.

S'il est soucieux des poumons de ses salariés, Laurent Mischkind l'est aussi de la santé de son entreprise. "J'ai fait un calcul tout simple. J'ai calculé le temps d'une cigarette multipliée par le nombre de pauses cigarettes dans la journée. Et j'ai fait un constat : sur une année, une personne qui fume travaille huit jours de moins qu'une personne qui ne fume pas", explique-t-il.

Dans son entreprise, sur quatorze fumeurs, huit ont arrêté et les autres ont droit à des séances d'hypnose sur leur temps de travail pour continuer à essayer de se désintoxiquer.