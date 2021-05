Tabac : la cigarette trop présente dans les films français, pointe la Ligue contre le cancer

INTERVIEW

Beaucoup trop de tabac dans les films français. La Ligue contre le cancer l'a même mesuré. Sur 150 films étudiés, la cigarette était présente dans neuf films sur dix. À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, lundi, l'association alerte car le cinéma serait une source d'incitation pour les six jeunes fumeurs sur dix.

"T'as envie de t'en allumer une, c'est très machinal"

Elle se fait une place dans de nombreux films, dont des films idolâtrés par la jeunesse, comme OSS 117, Le Caire, nid d'espions dans lequel le héros refuse une cigarette admettant tout de même "ne pas fumer me tue". Des scènes comme celle-là, il y en a en moyenne près de trois minutes par film, soit l'équivalent de six spots publicitaires. Pour Sofiane, jeune fumeur interrogé par Europe 1, la tentation est partout. "Dans Mad Men, la série sur les publicitaires, la cigarette et associée à des attitudes, à une espèce d'élégance. Alors oui, t'as envie de t'en allumer une, parce que ça te donne envie d'avoir la même allure qu'eux. C'est ridicule, mais c'est très machinal, c'est par réflexe."

Le cinéma devient alors une vitrine publicitaire colossale pour les marques, résume Karine Gallopel-Morvan, professeure en santé publique et marketing social. "Ça permet de faire de la publicité sans en avoir l'air et ça renormalise clairement le tabac", poursuit-elle. "Les marques de tabac sont régulièrement associées à des choses valorisantes sur les jeunes. Ça a une influence. D'ailleurs, c'est pour ça que les industriels continuent à le faire."

"La prohibition, ça ne marche pas"

Alors faut-il arrêter de montrer la cigarette à l'écran ? Non, répond le professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue tabacologue et secrétaire général de l'Alliance contre le tabac, invité d'Europe 1, lundi. "Je souhaite que la cigarette soit dans les écrans comme dans la vie réelle, mais il ne faut pas que le taux de fumeurs soit supérieur à ce qu'il est dans la vie normale."

"Quand on voyait Bacri fumer dans les films parce qu'il fumait tout le temps, c'était son problème. Maintenant, son problème, c'est qu'il est mort d'une maladie liée au tabac", poursuit le pneumologue. "Mais sinon, c'est quelque chose de possible, on n'est pas du tout pour la prohibition, car la prohibition, ça ne marche pas. On est pour que les choses se passent comme dans la vie courante." Et c'est là un autre phénomène dénoncé par le rapport de la Ligue contre le cancer : la cigarette à l'écran s'invite de plus en plus dans les lieux où elle est interdite dans la vie réelle. Le bureau, l'hôpital, un café ou une discothèque, par exemple.