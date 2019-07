Pagaille sur une route dans les Hautes-Alpes après des coulées de boue

Plus d'une centaine de personnes ont été bloquées jeudi soir sur la route départementale RD1091, entre les Hautes-Alpes et l'Isère, après de fortes précipitations ayant provoqué par endroits des coulées de boue sur la route, indique la préfecture de Gap. 29 personnes, bloquées entre deux coulées de boue, ont été évacuées par hélicoptère, a précisé vendredi la préfecture, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Près de 120 cyclistes, qui redescendaient du col du Lautaret en direction de l'Isère et qui s'étaient mis à l'abri sous un tunnel, ont également été pris en charge par les secours. La préfecture avait prévu de les héberger et de les ramener en bus en direction de Bourg d'Oisans. Des reconnaissances par voie aérienne et au moyen d'équipes cynophiles ont été menées pour s'assurer qu'aucune victime n'était à déplorer.

Les automobilistes appelé à éviter les environs de la RD1091

Cet incident est survenu au moment où le Tour de France traverse les Alpes. Jeudi, les cyclistes du Tour étaient partis d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, pour rejoindre Valloire en Savoie. Vendredi matin, la RD1091, qui relie Grenoble à Briançon, restait coupée en direction de Briançon. Il est recommandé aux automobilistes désirant rejoindre les Hautes-Alpes depuis Grenoble d'éviter ce secteur.