Paddle, footing, fitness : quels sports pratiquer sur la plage ?

Bronzer ou faire du sport, pourquoi choisir ? Alors que de nombreux vacanciers prennent la direction du littoral pour passer l'été, il est possible d'entretenir sa condition physique tout en profitant de la mer et de la plage. Invitée de l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, Anouk Garnier, coach sportive en région parisienne, propose une série d'activités sportives praticables à la plage.

"Si vous faites un peu de sport de temps en temps, c'est bien de le garder dans ses habitudes", conseille-t-elle d'emblée. Parmi les sports de plage, le paddle, de plus en plus populaire ces dernières années, permet à la fois de travailler physiquement tout en profitant du soleil estival. Cette activité consiste à se tenir debout sur une planche et avancer en pagayant. "Cela fait faire un gros travail sur les abdos et le dos", indique Anouk Garnier.

Activités insolites ou classiques : faites vos jeux

Il y a bien le traditionnel beach volley, mais il n'est pas toujours facile de constituer une équipe de cinq joueurs pour lancer une partie. En revanche, seules deux personnes sont nécessaires pour pratiquer le "roundnet", une activité méconnue, mais qui pourrait faire des émules cet été. "Vous avez comme un filet au milieu qui ressemble à un mini-trampoline. L'idée est de lancer la balle sur le filet chacun son tour, et ça doit passer à chaque fois", explique-t-elle. L'objectif étant d'empêcher l'adversaire de rejouer la balle dans de bonnes conditions.

Il est également possible de faire dans le classique en adoptant le bon vieux footing matinal sur la plage. "Je conseille plus de courir sur le sable mouillé, car ce sera plus dur et ça ressemble à ce dont on a l'habitude", pointe-t-elle, alors que le sable sec risque d'être "assez traumatisant pour (vos) muscles si (vous) ne voulez pas de courbatures aux mollets".

Enfin, les habitués de la salle de sport pourront conserver leurs habitudes avec des cours en ligne, disponibles directement sur le smartphone via diverses plateformes. "Vous allez choisir un temps de travail et un temps de récupération. Vous pouvez faire ça pendant 15 minutes, c'est déjà très bien. Vous choisissez vos petits exercices : un peu de squats, un peu de pompes", détaille la coach. Du sport à la plage, il y en a pour tous les goûts.