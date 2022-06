Cinq tendances sportives venues des États-Unis pour être «fit» avant l'été

Pour être "fit" pour l'été, rien de mieux que la pratique d'un sport américain. De retour de Californie, la coach sportive Anouk Garnier a listé les activités, d'intérieur et d'extérieur, prisées par les Américains pour soigner leur corps, dans l'émission Bienfait pour vous. Des exercices qui s'adaptent donc pour tout à chacun, selon l'endroit où l'on vit.

Des courses de vélo très... motivantes

À l'intérieur, la tendance du moment est le cycling. "Ce sont les courses de vélo avec de la musique, des lumières et plongées dans le noir. Les gens sont en transe, certains pleurent des fois, et vous brûlez énormément de calories (...). C'est très inspirant, motivant avec le coach qui crie et la musique", détaille Anouk Garnier au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Séances de sport, récupération et alimentation dans un même centre

Outre-Atlantique, on développe aussi des "centres de personnal training". "Il y a des coachs, mais pas seulement", indique l'athlète. "Il y a aussi des nutritionnistes, un kiné ou chiropracteur, et vous êtes pris en charge totalement. Vous faites un bilan avec l'entraîneur pour vos objectifs, et aussi avec le chiropracteur pour l'aspect santé", explique Anouk Garnier. "Tout est au même endroit : vous faites votre séance de sport, après il y a la récupération avec massage, sauna et bain glacé", souligne-t-elle.

Il est également possible de manger dans ces centres, avec des "plates équilibrés, sains, qui sont tout prêt pour vous".

Des centres de santé pour les sportifs

Les Américains ont aussi créé des centres de santé. Anouk Garnier en dit plus : "On fait des analyses, et on optimise tout, les hormones, le niveau de vitamines, de sels minéraux... On vous conseille des compléments alimentaires, et il y a même des petites injections", révèle l'entraîneur. Ces "shots sont encadrés par des professionnels de santé", précise-t-elle.

Les avantages de la pratique du roller

En extérieur, Anouk Garnier met en avant le running, mais aussi la pratique du roller comme en Californie. "C'est très intéressant parce que ça n'a pas d'impact. Si vous n'aimez pas courir, ou que vous avez peur des impacts, c'est pas mal. Et cela renforce très bien les fessiers", note la coach sportive.

Partir à l'aventure en randonnée

Autre activité prisée aux États-Unis : la randonnée. Les Californiens profitent des canyons à deux heures de Los Angeles pour s'exercer, et beaucoup d'entre eux le font en courant. "Il y a plein d'endroits pour faire de belles randonnées", assure la coach sur Europe 1. Mais pour tenter l'aventure, il faut d'abord faire très attention à son hydratation. "Prévoyez toujours plus que ce que vous pensez", avance-t-elle.