Ouverture du procès des époux Balkany, en l’absence d’Isabelle Balkany, toujours hospitalisée

Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany s'est ouvert lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris en présence du maire LR de Levallois-Perret, mais sa poursuite restait incertaine en l'absence de son épouse et première adjointe, hospitalisée depuis le 1er mai après avoir ingéré des médicaments.

Isabelle Balkany "ne va pas bien"

Patrick Balkany, 70 ans, est arrivé sans dire un mot, escorté par ses avocats sous une nuée de caméras et dans le crépitement des flashs.

Son épouse Isabelle ne s'est pas présentée : "Ma cliente est à l'hôpital, elle ne va pas bien", a déclaré son avocat Pierre-Olivier Sur. Les avocats du couple devraient demander le renvoi de l'affaire.

