Orages : une femme décède dans l'Aisne à la suite d'une coulée de boue

Une femme de 57 ans est décédée et son conjoint a été blessé dans la nuit de mercredi à jeudi à Courmelles, dans l'Aisne, dans une coulée de boue consécutive à des orages, a annoncé la préfecture. "Un événement intense et très localisé de précipitations a engendré un phénomène de ruissellement et de coulée de boue sur la commune de Courmelles", qui a touché plusieurs habitations, écrit la préfecture dans un communiqué. Le département était classé vigilance orange aux orages mercredi.

Une dizaine d'habitations touchée

Le maire de Courmelles a déclenché son plan communal de sauvegarde et mis en place un centre pour accueillir des personnes impliquées, précise la préfecture. "Une coulée de boue s'est engouffrée dans ce secteur d'une dizaine d'habitations et s'est accumulée particulièrement dans une maison", a rapporté à l'AFP le maire (sans étiquette) Arnaud Svrcek. Selon lui, il y avait 1m50 d'eau dans cette maison. "Le Monsieur a réussi à s'extirper, avec des contusions à la tête mais la dame a été emportée", a-t-il déploré.