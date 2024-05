Orages : une quarantaine de vols déroutés mercredi soir à Orly et Roissy

Une quarantaine de vols à destination des aéroports parisiens ont dû être déroutés mercredi soir lors des orages qui ont touché la région, a indiqué jeudi le gestionnaire des installations, qui ont également subi des infiltrations d'eau. "Au plus fort des passages orageux, entre 21h30 et 22h30, la navigation aérienne a dérouté des vols qui pour des raisons de sécurité n'ont pas pu se poser", a précisé à l'AFP un porte-parole du Groupe ADP.

Des infiltrations dans plusieurs terminaux

Cela a concerné "une trentaine de vols" à Paris-Orly, au sud de la capitale, et une dizaine à Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le nord-est de l'agglomération parisienne. Les avions ont atterri entre autres à Nantes, Lyon, Bruxelles et Liège en Belgique, a-t-il développé. De son côté, la Direction générale de l'aviation civile a souligné avoir repoussé exceptionnellement le couvre-feu à Orly de 23h30 à minuit, pour permettre à des appareils encore en vol d'atterrir. La situation est normale jeudi matin et les programmes de vols se déroulent comme prévu, selon ADP.

Les violentes précipitations de mercredi soir ont cependant provoqué "des infiltrations dans plusieurs terminaux, toutes les équipes ont été à pied-d'oeuvre toute la nuit pour pomper tout cela", a indiqué le porte-parole de l'entreprise. Jeudi matin, "tout reprend normalement", même si au Terminal 1, "des ascenseurs et des escalators" sont encore en cours de maintenance, a-t-il encore dit.